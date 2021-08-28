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Бывший президент Польши испугался сближения США и Германии с Россией

По его мнению, Вашингтон хочет улучшить отношения с Москвой, чтобы вместе соперничать с Китаем.

28 августа, 10:08

Фото © ТАСС / AP Photo / Czarek Sokolowski

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что потенциальное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией угрожает Варшаве и Киеву. По его мнению, во-первых, вследствие такого сближения тема Крыма может просто-напросто исчезнуть, как и санкции, введённые в отношении Москвы в 2014 году.

"Это уберёт крымский вопрос из международной повестки и выльется в снятие санкций. Демократы (в США. — Прим. Лайфа) хотят улучшить отношения с Россией, чтобы она встала на их сторону в соперничестве с Китаем", — цитирует его польское издание Bankier.

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При этом политик добавил, что данная ситуация поставит под угрозу и Польшу. Квасьневский опасается, что в результате может измениться позиция канцлера Германии в отношении Варшавы. Говоря о ФРГ, он пояснил, что немецкий бизнес всегда был против антироссийских ограничений. Местные предприниматели попросту не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия.

А ранее Польша обвинила Минск и Москву в миграционном кризисе на границе с Белоруссией. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он уточнил в соцсетях, что общая граница с Белоруссией закрывается со стороны его государства.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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