"Спартак" пожаловался УЕФА на раннее начало матчей в Лиге Европы

Московский "Спартак" обратился в УЕФА, выразив обеспокоенность по поводу календаря матчей группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Домашние матчи столичный клуб будет проводить по средам. Начало игр с польской "Легией" (15 сентября) и английским "Лестером" (20 октября) запланировано на 17:30 по московскому времени, встреча с итальянским "Наполи" должна начаться 24 ноября в 18:30.

"Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням "Спартак" и "Локомотив". Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довёл свою позицию. Ждём ответа от коллег", — заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.