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"Спартак" пожаловался УЕФА на раннее начало матчей в Лиге Европы

Старт двух игр команды в турнире запланирован на 17:30 по московскому времени.

28 августа, 10:00
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" обратился в УЕФА, выразив обеспокоенность по поводу календаря матчей группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Домашние матчи столичный клуб будет проводить по средам. Начало игр с польской "Легией" (15 сентября) и английским "Лестером" (20 октября) запланировано на 17:30 по московскому времени, встреча с итальянским "Наполи" должна начаться 24 ноября в 18:30.

"Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням "Спартак" и "Локомотив". Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довёл свою позицию. Ждём ответа от коллег", — заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Определились соперники "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы

Определились соперники "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы

"Локомотив" будет проводить домашние матчи в Лиге Европы по четвергам. 16 сентября железнодорожники сыграют на своём поле с французским "Марселем", начало игры в 19:45 по московскому времени. 21 октября команда примет турецкий "Галатасарай" (23:00 мск), 25 ноября — итальянский "Лацио" (20:45 мск).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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