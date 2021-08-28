В ковидной больнице Ярославля до пожара выявляли более 20 нарушений
Руководству учреждения выдавалось предписание на их устранение. Выписывались штрафы, но проблемы остались.
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В ярославской ковидной больнице, где произошёл пожар, ранее было выявлено более 20 нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказал журналистам замглавы ГУ МЧС РФ по Ярославской области Сергей Милованов. По его словам, последняя проверка в медучреждении проходила в апреле и с того момента дополнительных инспекций не было.
Было выявлено, что некоторые нарушения не устранены, юридическое лицо было решением суда привлечено к административной ответственности в виде штрафа, вручено новое предписание. Было выявлено 23 нарушения правил пожарной безопасности.
Замглавы ГУ МЧС РФ по Ярославской области Сергей Милованов
Напомним, вечером 27 августа поступило сообщение о пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров и произошло задымление. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. СМИ сообщили о трёх погибших в результате инцидента, а также о сбое в работе системы ИВЛ, но власти региона уточнили, что в больнице умер один человек и его смерть с пожаром не связана.
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