В ковидной больнице Ярославля до пожара выявляли более 20 нарушений

В ярославской ковидной больнице, где произошёл пожар, ранее было выявлено более 20 нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказал журналистам замглавы ГУ МЧС РФ по Ярославской области Сергей Милованов. По его словам, последняя проверка в медучреждении проходила в апреле и с того момента дополнительных инспекций не было.

Напомним, вечером 27 августа поступило сообщение о пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров и произошло задымление. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. СМИ сообщили о трёх погибших в результате инцидента, а также о сбое в работе системы ИВЛ, но власти региона уточнили, что в больнице умер один человек и его смерть с пожаром не связана.

