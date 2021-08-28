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При раскопках во Владимире нашли печать с изображением Успения Богородицы

На месте исследования также обнаружены бронебойный наконечник стрелы, шпора, браслеты, оружие и бытовые предметы.

28 августа, 09:53
<p>Фото © Vladtv.ru.</p>

Фото © Vladtv.ru.

Во Владимире начались масштабные археологические раскопки на площади 3000 квадратных метров. Исследование в Манежном тупике за улицей Гагарина организовал и проводит Институт археологии РАН после обнаружения на месте снесённых гаражей остатков оборонительных валов города середины XII века.

Научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Милованов рассказал, что археологи уже находят особенные вещи: бронебойный наконечник стрелы, шпору для управления конём, украшения, браслеты, оружие и бытовые предметы.

"Одна из уникальных находок — вислая печать свинцовая. На одной стороне изображено Успение Пресвятой Богородицы — христианский сюжет. А на другой — надпись "Иисус Христос царь славы", сказал учёный в эфире vladtv.ru.

Печь возрастом 35 веков нашли в Турции

Печь возрастом 35 веков нашли в Турции

А в Египте археологи обнаружили высеченные в скале гробницы с мумиями. Внутри саркофагов находились амулеты в виде языка и украшения.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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