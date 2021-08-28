Звезду сериала "Деффчонки" до слёз напугал неизвестный преследователь в Москве
На момент происшествия знаменитость возвращалась к себе домой. Она призвала девушек не ходить поздно вечером.
Звезду сериала "Деффчонки" до слёз напугал неизвестный преследователь в Москве. Видео © Instagram / polinamax
В Москве неизвестный человек преследовал актрису сериала "Деффчонки" Полину Максимову. О случившемся испуганная артистка рассказала поклонникам на своей странице в "Инстаграме".
"Мне сейчас очень страшно было, за мной на улице погнался человек. Это так страшно. Пожалуйста, девочки, я вас всех очень прошу: не ходите поздно вечером", — обратилась к фолловерам рыдающая Максимова.
Девушка сообщила, что ЧП произошло в самом центре Москвы. Актриса направлялась к себе домой. Больше никаких подробностей звезда российских сериалов не сообщила.
Ранее российский продюсер Игорь Крутой опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео с бэкстейджа, где, в частности, расцеловал приехавшую впервые за долгое время в РФ певицу Софию Ротару.
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