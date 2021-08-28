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Звезду сериала "Деффчонки" до слёз напугал неизвестный преследователь в Москве

На момент происшествия знаменитость возвращалась к себе домой. Она призвала девушек не ходить поздно вечером.

28 августа, 09:46

Звезду сериала "Деффчонки" до слёз напугал неизвестный преследователь в Москве. Видео © Instagram / polinamax

В Москве неизвестный человек преследовал актрису сериала "Деффчонки" Полину Максимову. О случившемся испуганная артистка рассказала поклонникам на своей странице в "Инстаграме".

"Мне сейчас очень страшно было, за мной на улице погнался человек. Это так страшно. Пожалуйста, девочки, я вас всех очень прошу: не ходите поздно вечером", — обратилась к фолловерам рыдающая Максимова.

Девушка сообщила, что ЧП произошло в самом центре Москвы. Актриса направлялась к себе домой. Больше никаких подробностей звезда российских сериалов не сообщила.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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