В "Ростехе" рассказали о применении боевых экзоскелетов в Сирии
Данное устройство может работать в нескольких режимах и пока что используется в основном сапёрами.
Фото © Сайт ГК "Ростех"
Разработанные в России "Ростехом" экзоскелеты для военнослужащих успешно испытаны в боевых условиях во время операций в Сирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Помимо увеличения возможностей военнослужащего многократно увеличивается боевой потенциал всего подразделения. Об этом говорит и опыт боевого применения. В Сирии уже действуют подразделения сапёров, оснащённые пассивными экзоскелетами", — цитирует пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.
Уточняется, что экзоскелет имеет два режима работы. Первый — активный, когда физические возможности человека усиливают сервоприводы. Второй режим — пассивный, предназначенный для движения по горизонтальной поверхности с грузом. При этом разработчики продолжают модернизировать экзоскелет. Планируется внедрить в его конструкцию элементы из композитных материалов и сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления.
Напомним, военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Российские военные представили новейшие разработки оборонной промышленности — Лайф показал некоторые из них.
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