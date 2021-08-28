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"Очень опасно": Переболевших ковидом предупредили о скрытых угрозах болезни

Прохождение диспансеризации позволяет вовремя выявить паталогические изменения в органах и системах, чтобы вовремя приступить к лечению.

28 августа, 08:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Наиболее распространёнными осложнениями после коронавирусной инфекции являются нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, такие как, например, одышка, кашель, боль в груди и тахикардия. Однако существуют и другие скрытые проблемы, выявить которые можно только при углублённом обследовании.

"Коронавирусная инфекция — очень опасное заболевание. Даже если человек перенёс его в лёгкой или в средней тяжести форме, позже могут наблюдаться осложнения, в том числе серьёзные. Прохождение диспансеризации позволяет вовремя выявить паталогические изменения в органах и системах и вовремя начать лечение", — рассказал в беседе с РИА "Новости" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Врач рассказала, как избежать постковидных осложнений на почки

Врач рассказала, как избежать постковидных осложнений на почки

По его словам, углублённое обследование москвичи могут пройти в павильонах "Здоровая Москва". Там всем переболевшим коронавирусом предлагается пять дополнительных исследований, включающих в себя спирометрию, расширенный анализ крови, тест на ходьбу, проверку крови на концентрацию Д-димера и рентгенографию. Именно эти исследования позволяют на ранней стадии выявить серьёзные и медленно развивающиеся осложнения, такие как, например, почечная недостаточность, цитолитический синдром, проблемы с печенью, тромбоз и сердечная недостаточность.

"Кроме того, на этапе анкетирования у пациентов выявляют характерные жалобы и симптомы. Это даёт возможность подойти к каждому пациенту индивидуально и подобрать дальнейшую программу исследований", — добавил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о проблемах, вызываемых постковидным синдромом. Порядка трети переболевших коронавирусом спустя три-четыре месяца после выздоровления не могут полноценно ухаживать за собой и выполнять повседневные действия. Лайф перечислял самые опасные симптомы постковидного синдрома.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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