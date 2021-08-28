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Два человека умерли в Японии после прививки вакциной Moderna из "грязной" партии

В Минздраве страны решили временно воздержаться от использования данного препарата.

28 августа, 08:08
<p>Фото © ТАСС / Pascal Deloche / Godong</p>

Фото © ТАСС / Pascal Deloche / Godong

Два человека скончались в течение этого месяца в Японии после прививки от коронавирусной инфекции препаратом Moderna из партии, в которой были обнаружены примеси. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Страны восходящего солнца.

Согласно данным министерства, умерли двое мужчин в возрасте около 30 лет. Смерть случилась в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины их гибели расследуются. Пока не известно, находились ли вредные примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших. Тем не менее в стране временно решили воздержаться от использования последних партий данного препарата, поскольку нельзя отрицать риск их загрязнения посторонними веществами.

В Словакии после прививки от ковида умерло четыре человека

В Словакии после прививки от ковида умерло четыре человека

Ранее Лайф рассказывал, что украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer. Смерть наступила в течение четырёх часов. Привитые из того же флакона другие пять человек чувствуют себя удовлетворительно.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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