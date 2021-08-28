Два человека умерли в Японии после прививки вакциной Moderna из "грязной" партии

Два человека скончались в течение этого месяца в Японии после прививки от коронавирусной инфекции препаратом Moderna из партии, в которой были обнаружены примеси. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Страны восходящего солнца.

Согласно данным министерства, умерли двое мужчин в возрасте около 30 лет. Смерть случилась в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины их гибели расследуются. Пока не известно, находились ли вредные примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших. Тем не менее в стране временно решили воздержаться от использования последних партий данного препарата, поскольку нельзя отрицать риск их загрязнения посторонними веществами.