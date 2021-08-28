Два человека умерли в Японии после прививки вакциной Moderna из "грязной" партии
В Минздраве страны решили временно воздержаться от использования данного препарата.
Фото © ТАСС / Pascal Deloche / Godong
Два человека скончались в течение этого месяца в Японии после прививки от коронавирусной инфекции препаратом Moderna из партии, в которой были обнаружены примеси. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Страны восходящего солнца.
Согласно данным министерства, умерли двое мужчин в возрасте около 30 лет. Смерть случилась в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины их гибели расследуются. Пока не известно, находились ли вредные примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших. Тем не менее в стране временно решили воздержаться от использования последних партий данного препарата, поскольку нельзя отрицать риск их загрязнения посторонними веществами.
Ранее Лайф рассказывал, что украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer. Смерть наступила в течение четырёх часов. Привитые из того же флакона другие пять человек чувствуют себя удовлетворительно.
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