Врач назвал опасные заболевания, которые можно диагностировать по лицу

Волосы в районе подбородка и верхней губы у женщин могут предупредить о синдроме поликистоза яичников, а красные прожилки в склерах глаз чаще всего сигнализируют о нервном истощении. Кроме того, глаза могут рассказать и о более серьёзных заболеваниях. Например, бледно-розовая окраска кожи вокруг органов зрения может говорить о проблемах с мочевым пузырём и предстательной железой, а мешки и круги под глазами — о заболевании почек. Также, по словам специалиста, стоит серьёзно относиться к высыпаниям на лице.