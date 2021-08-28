Врач назвал опасные заболевания, которые можно диагностировать по лицу
По словам специалиста, некоторые симптомы могут говорить о серьёзных проблемах в организме.
Фото © Pixabay
Ассиметричное лицо может быть одним из первых признаков инсульта. Об этом рассказал врач-онколог Иван Карасёв. По его словам, большинство заболеваний оставляют определённые следы на лице человека.
"Сухая и трескающаяся кожа на лице является явным признаком обезвоживания организма. Этот симптом также может сообщать о наличии серьёзных проблем, связанных с работой потовых желёз", — написал медик в своём инстаграме.
Волосы в районе подбородка и верхней губы у женщин могут предупредить о синдроме поликистоза яичников, а красные прожилки в склерах глаз чаще всего сигнализируют о нервном истощении. Кроме того, глаза могут рассказать и о более серьёзных заболеваниях. Например, бледно-розовая окраска кожи вокруг органов зрения может говорить о проблемах с мочевым пузырём и предстательной железой, а мешки и круги под глазами — о заболевании почек. Также, по словам специалиста, стоит серьёзно относиться к высыпаниям на лице.
"Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках — толстого кишечника, на висках — проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу", — отметил врач.
Ранее Лайф перечислял ряд тревожных симптомов, которые могут говорить о приближающейся деменции.
Комментариев: 0