В России за последние сутки выявили 19,4 тысячи случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением остаётся 1 250 580 человек.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
За последние сутки в России выявлено 19 492 случая ковида в 85 регионах, из них 1300 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Также за сутки зафиксировано 799 смертей. За всё время в стране от коронавируса скончалось 180 840 человек. Всего в России нарастающим итогом выявлен 6 863 541 человек в 85 регионах.
Ранее Лайф сообщал, что на фоне пандемии больше половины работающих родителей не пойдут на школьные линейки 1 Сентября. Было опрошено 1,6 тысячи россиян, из них только 47 процентов будут присутствовать на школьной линейке.
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