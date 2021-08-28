В России за последние сутки выявили 19,4 тысячи случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 492 случая ковида в 85 регионах, из них 1300 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Также за сутки зафиксировано 799 смертей. За всё время в стране от коронавируса скончалось 180 840 человек. Всего в России нарастающим итогом выявлен 6 863 541 человек в 85 регионах.