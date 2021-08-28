Больше половины работающих родителей не пойдут на школьные линейки 1 Сентября

На фоне пандемии коронавируса количество работающих родителей, которые пойдут на школьную линейку Первого сентября, снижается, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob. В связи со сложной эпидситуацией в регионах страны традиционные мероприятия пройдут не для всех классов, а для гостей будут действовать ограничения.

В опросе приняло участие 1,6 тысячи работающих родителей из разных регионов страны. Согласно результатам исследования, 53 процента респондентов не будут отпрашиваться с работы и брать выходной, чтобы прийти на Первое сентября. До начала пандемии такое количество россиян готово было идти на праздник, в 2020 году их количество уменьшилось до 48 процентов, в этом году только 47 процентов опрошенных пойдут провожать ребёнка в школу.

Также исследование показало, что около 400 родителей готовы взять отгул или день в счёт отпуска, чтобы посетить праздник, чуть больше 350 человек отпросятся с работы на полдня. Отмечается, что мамы чаще провожают детей в школу в это день, чем отцы: 56 процентов против 40.