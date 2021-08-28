В России второй день подряд выявили менее 800 смертей от ковида
Антилидерами стали Москва (55 умерших), Санкт-Петербург (36), Краснодарский край (34).
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За минувшие сутки в России в результате вызванных коронавирусом осложнений скончалось 799 пациентов против 798 днем ранее. Таким образом, в стране второй день подряд выявили менее 800 смертей от ковида. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, количество погибших от инфекции за всё время с начала эпидемии увеличилось до 180 840.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 55, на 36 — в Санкт-Петербурге, 34 — в Краснодарском крае, 33 — в Свердловской области, 28 — в Ростовской области, по 27 — в Пермском крае и Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 19 492 случая ковида в 85 регионах, из них 1300 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
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