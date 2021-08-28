В России второй день подряд выявили менее 800 смертей от ковида

За минувшие сутки в России в результате вызванных коронавирусом осложнений скончалось 799 пациентов против 798 днем ранее. Таким образом, в стране второй день подряд выявили менее 800 смертей от ковида. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, количество погибших от инфекции за всё время с начала эпидемии увеличилось до 180 840.