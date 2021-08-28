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Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы

В отношении 15 из них были составлены протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.

28 августа, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Тихомиров Станислав</p>

Фото © ТАСС / Тихомиров Станислав

Почти 50 человек задержали после массовой драки в одном из центральных районов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В управлении пояснили, что вечером 27 августа на улице Бауманской в районе дома 35/1 не менее десяти человек устроили массовую драку. По некоторым данным, среди участников потасовки были граждане стран Средней Азии. Ни оружия, ни каких-либо других подручных средств в ходе конфликта не использовали. Не было сообщений и о пострадавших. К моменту приезда полиции все уличные бойцы разбежались. Для проверки на причастность к драке полицейские доставили в территориальный отдел 49 человек. В отношении 15 из них были составлены протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.

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Ранее Лайф рассказывал, что в американском Портленде акция памяти о прошлогодних погромах закончилась массовыми беспорядками и драками между разными группировками радикалов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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