Забытый кипятильник стал причиной пожара в больнице Ярославля, где отключились ИВЛ

Причиной возникновения пожара в ковидной больнице в Ярославле стал забытый одним из больных включённый кипятильник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, вечером 27 августа поступило сообщение о пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров и произошло задымление. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. СМИ сообщили о трёх погибших в результате инцидента, а также о сбое в работе системы ИВЛ, но власти региона уточнили, что в больнице умер один человек и его смерть с пожаром не связана.