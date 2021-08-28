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Забытый кипятильник стал причиной пожара в больнице Ярославля, где отключились ИВЛ

Возгорание произошло из-за разрыва внутренней спирали устройства, в результате чего загорелся матрас.

28 августа, 07:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Причиной возникновения пожара в ковидной больнице в Ярославле стал забытый одним из больных включённый кипятильник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пациент одной из палат оставил невыключенный кипятильник в пустом стакане, в результате разрыва внутренней спирали началось возгорание и загорелся матрас", — уточнил собеседник агентства.

Семерых пациентов с ИВЛ перевели в другую больницу после пожара в Ярославле

Семерых пациентов с ИВЛ перевели в другую больницу после пожара в Ярославле

Напомним, вечером 27 августа поступило сообщение о пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров и произошло задымление. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. СМИ сообщили о трёх погибших в результате инцидента, а также о сбое в работе системы ИВЛ, но власти региона уточнили, что в больнице умер один человек и его смерть с пожаром не связана.

Загорелся матрас: Лайф узнал подробности смертельного пожара в больнице в Ярославле

Загорелся матрас: Лайф узнал подробности смертельного пожара в больнице в Ярославле

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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