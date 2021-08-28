В Минздраве назвали самый эффективный способ защиты от ковида

Самым эффективным и безопасным способом защитить организм от коронавируса является вакцинация, которая исключит вероятность последствий, возможных после болезни. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

"Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защитить себя от инфекционного заболевания", — заявила она журналистам.

По словам Драпкиной, научные публикации доказывают, что повторные случаи заболевания после перенесённого коронавируса случаются нечасто. Однако это не означает, что нужно стремиться получить иммунитет с помощью болезни, ведь в таком случае существует вероятность осложнений (вплоть до летального исхода) или последствий, называемых "долгим ковидом". Угроза жизни от осложнений крайне высока, поэтому важно защитить себя от вируса, а вакцинация снижает риск заражения и полностью защищает от тяжёлого течения болезни, добавила доктор.