Учёные выяснили, что три чашки кофе в сутки снижают риск смерти от инфаркта на 20%

Ежедневное потребление кофе снижает вероятность смерти от инфаркта. К такому выводу пришли специалисты Центра сердца и сосудов Университета Земмельвайса в Венгрии. Результаты их исследования опубликовал портал Medical News.

В эксперименте приняли участие более 540 тысяч человек без каких-либо признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Все они были поделены на три группы: те, кто почти не пьёт кофе, выпивающие до трёх чашек в день и те, кто выпивает больше трёх чашек кофе в сутки.

Исследователи наблюдали за испытуемыми на протяжении 15 лет, корректируя их анализы с учётом пола, возраста, веса, привычек, финансового положения и рациона. В результате специалисты пришли к выводу, что среди тех, кто выпивал по три чашки в день, смертность от инфаркта была более чем на 20% ниже, чем в остальных группах, от других сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%, а по остальным причинам — на 12%.