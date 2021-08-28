НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России утвердили алгоритм приезда студентов-иностранцев в условиях пандемии

Для учащихся, не имеющих возможности попасть в РФ, организуют занятия в удалённом формате.

28 августа, 12:08

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, в разработке данных правил участвовали также МИД и Роспотребнадзор.

"Оперативный штаб под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в РФ. Сейчас мы его разошлём в вузы. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают. И на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", — сказал он, общаясь со студентами на фестивале "Российская креативная неделя".

Российским студентам объяснили важность вакцинации от ковида до начала занятий

Российским студентам объяснили важность вакцинации от ковида до начала занятий

Напомним, что 20 августа иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. По словам Фалькова, для учащихся, которые не смогут приехать в Россию, организуют условия для продолжения учёбы в удалённом формате. В частности, речь идёт об индивидуальных учебных планах и дополнительных занятиях.

Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида

Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1