В России утвердили алгоритм приезда студентов-иностранцев в условиях пандемии

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, в разработке данных правил участвовали также МИД и Роспотребнадзор.

"Оперативный штаб под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в РФ. Сейчас мы его разошлём в вузы. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают. И на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", — сказал он, общаясь со студентами на фестивале "Российская креативная неделя".