В России утвердили алгоритм приезда студентов-иностранцев в условиях пандемии
Для учащихся, не имеющих возможности попасть в РФ, организуют занятия в удалённом формате.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, в разработке данных правил участвовали также МИД и Роспотребнадзор.
"Оперативный штаб под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в РФ. Сейчас мы его разошлём в вузы. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают. И на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", — сказал он, общаясь со студентами на фестивале "Российская креативная неделя".
Напомним, что 20 августа иностранным студентам разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения. По словам Фалькова, для учащихся, которые не смогут приехать в Россию, организуют условия для продолжения учёбы в удалённом формате. В частности, речь идёт об индивидуальных учебных планах и дополнительных занятиях.
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