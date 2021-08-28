Учёные выяснили, что штамм "дельта" вдвое чаще других приводит к госпитализации
По словам эпидемиолога, вакцинация обеспечивает отличную защиту от индийской мутации и тем, кто не получил две дозы вакцины, жизненно важно сделать это как можно скорее.
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Людей, заражённых новым индийским штаммом, госпитализируют в два раза чаще, чем тех, кто заразился первоначальным вариантом вируса или иными видами мутации. К этому выводу пришли специалисты службы общественного здравоохранения Англии (PHE) и Кембриджского университета, их исследование опубликовал журнал The Lancet.
"Это исследование показало более высокий риск госпитализации или обращения за неотложной помощью для пациентов с CoViD-19, инфицированных дельта-вариантом, по сравнению с теми, кто заражён альфа-вариантом", — говорится в документе.
Один из авторов работы — эпидемиолог Девин Габрера — в беседе со Sky News заявил, что вакцинация обеспечивает отличную защиту от дельта-штамма и, "поскольку на этот вариант приходится более 98% случаев CoViD-19 в Великобритании, жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее".
Ранее американские исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подсчитали вероятность, с которой непривитые от ковида попадают в больницу. Вакцинация защищает от смерти и тяжёлого течения заболевания, в том числе при инфицировании индийским штаммом.
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