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Учёные выяснили, что штамм "дельта" вдвое чаще других приводит к госпитализации

По словам эпидемиолога, вакцинация обеспечивает отличную защиту от индийской мутации и тем, кто не получил две дозы вакцины, жизненно важно сделать это как можно скорее.

28 августа, 12:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Людей, заражённых новым индийским штаммом, госпитализируют в два раза чаще, чем тех, кто заразился первоначальным вариантом вируса или иными видами мутации. К этому выводу пришли специалисты службы общественного здравоохранения Англии (PHE) и Кембриджского университета, их исследование опубликовал журнал The Lancet.

"Это исследование показало более высокий риск госпитализации или обращения за неотложной помощью для пациентов с CoViD-19, инфицированных дельта-вариантом, по сравнению с теми, кто заражён альфа-вариантом", — говорится в документе.

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Один из авторов работы — эпидемиолог Девин Габрера — в беседе со Sky News заявил, что вакцинация обеспечивает отличную защиту от дельта-штамма и, "поскольку на этот вариант приходится более 98% случаев CoViD-19 в Великобритании, жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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