Матч между "Зенитом" и "Челси" в Лиге чемпионов могут перенести на нейтральное поле
Проведение встречи первого тура группового этапа запланировано на 14 сентября в Лондоне.
Фото © ФК "Зенит"
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси" может пройти на нейтральном поле. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу российского клуба.
Проведение встречи запланировано на 14 сентября в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало игры в 22:00 по московскому времени. Возможный перенос связывают с серьёзными ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"Существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с "Челси". Конечно, как клубы, так и УЕФА, следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение", — заявили в "Зените".
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При жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" попал в группу H. В ней также сыграют итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё".
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