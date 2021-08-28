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Матч между "Зенитом" и "Челси" в Лиге чемпионов могут перенести на нейтральное поле

Проведение встречи первого тура группового этапа запланировано на 14 сентября в Лондоне.

28 августа, 11:01
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси" может пройти на нейтральном поле. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Проведение встречи запланировано на 14 сентября в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало игры в 22:00 по московскому времени. Возможный перенос связывают с серьёзными ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с "Челси". Конечно, как клубы, так и УЕФА, следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение", — заявили в "Зените".

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При жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" попал в группу H. В ней также сыграют итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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