Матч между "Зенитом" и "Челси" в Лиге чемпионов могут перенести на нейтральное поле

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси" может пройти на нейтральном поле. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Проведение встречи запланировано на 14 сентября в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало игры в 22:00 по московскому времени. Возможный перенос связывают с серьёзными ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с "Челси". Конечно, как клубы, так и УЕФА, следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение", — заявили в "Зените".