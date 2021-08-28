В "Векторе" объяснили различия между новой "Эпиваккороной" и старой

Основным отличием вакцины "Эпиваккорона-Н" от обыкновенной "Эпиваккороны" является способ синтезирования действующих веществ. Об этом рассказала замруководителя НИИ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.

По её словам, в обоих препаратах содержатся белок-носитель, вспомогательные вещества и пептиды. И различия именно в последних, добавила специалист. Для наглядности Непомнящих привела пример, взяв за белок початок кукурузы, а за пептиды — её зёрна.

"В "Эпиваккороне-Н" эти зёрнышки, два из них, объединены в одно. То есть такой же початок, одни зёрнышки — как были, а другие два — побольше и из двух частей", — объяснила специалист в беседе с телеканалом RT.