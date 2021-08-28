В "Векторе" объяснили различия между новой "Эпиваккороной" и старой
Там отметили, что для пациентов никакой разницы не будет, зато она будет заметна при производстве препарата.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Основным отличием вакцины "Эпиваккорона-Н" от обыкновенной "Эпиваккороны" является способ синтезирования действующих веществ. Об этом рассказала замруководителя НИИ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.
По её словам, в обоих препаратах содержатся белок-носитель, вспомогательные вещества и пептиды. И различия именно в последних, добавила специалист. Для наглядности Непомнящих привела пример, взяв за белок початок кукурузы, а за пептиды — её зёрна.
"В "Эпиваккороне-Н" эти зёрнышки, два из них, объединены в одно. То есть такой же початок, одни зёрнышки — как были, а другие два — побольше и из двух частей", — объяснила специалист в беседе с телеканалом RT.
Она добавила, что для пациентов никакой разницы в препаратах не будет, но зато такой способ поможет наращивать объёмы производства в условиях растущего спроса на вакцину.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность препарата против мутаций ковида, в том числе против штаммов "дельта" и "дельта плюс". А 26 августа Минздрав РФ зарегистрировал антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н". Это препарат на основе пептидных антигенов, который будет выпускаться в шприц-дозах, чтобы снизить вероятность ошибки при введении.
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