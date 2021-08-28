В школах России с 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры

При этом в Минобразования не планируют вводить обязательное дистанционное обучение.

С 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемиологические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве просвещения в ходе общероссийского родительского собрания.

В ведомстве отметили необходимость обеспечивать здоровье учащихся и педагогического коллектива. Только соблюдение противоэпидемиологических мер позволит продолжить учебный год в очном режиме, уверены там. В настоящее время планов по введению дистанционного обучения в школах нет. Эта мера ранее рассматривалась "только как вынужденная". Однако каждый регион может самостоятельно определить формат проведения занятий в школах исходя из "своих особенностей".

В Минпросвещения также уточнили, что День знаний в России пройдёт очно, в традиционном формате, все школы готовы к приёму 17 миллионов учеников.