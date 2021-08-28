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В школах России с 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры

При этом в Минобразования не планируют вводить обязательное дистанционное обучение.

28 августа, 10:41
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

С 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемиологические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве просвещения в ходе общероссийского родительского собрания.

В ведомстве отметили необходимость обеспечивать здоровье учащихся и педагогического коллектива. Только соблюдение противоэпидемиологических мер позволит продолжить учебный год в очном режиме, уверены там. В настоящее время планов по введению дистанционного обучения в школах нет. Эта мера ранее рассматривалась "только как вынужденная". Однако каждый регион может самостоятельно определить формат проведения занятий в школах исходя из "своих особенностей".

В Минпросвещения также уточнили, что День знаний в России пройдёт очно, в традиционном формате, все школы готовы к приёму 17 миллионов учеников.

Больше половины работающих родителей не пойдут на школьные линейки 1 сентября

Больше половины работающих родителей не пойдут на школьные линейки 1 сентября

Ранее сообщалось, что в следующем году школу будут оканчивать дети, которые с первого класса учились по современным стандартам. Поэтому Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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