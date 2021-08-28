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Захарова сравнила отношение талибов и Украины к безопасности полётов

Она напомнила о сбитом в 2014 году "боинге" MH17 и отметила, что Незалежная тогда могла предотвратить трагедию, закрыв небо.

28 августа, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Представители радикального движения "Талибан"*, захватив власть в Афганистане, сразу же призвали авиакомпании не использовать воздушное пространство над страной в ближайшее время, тогда как Киев в 2014 году решил не делать этого, что привело к трагедии, унёсшей жизни 298 человек. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, журналисты голландской газеты De Telegraaf проанализировали рекомендации Совета по вопросам безопасности с привязкой к ситуации, сложившейся в последние недели в Афганистане, сравнив обстоятельства, при которых Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом, с нынешним положением дел.

СМИ: Нидерланды хотят выслать россиян, предоставивших информацию по делу MH17

СМИ: Нидерланды хотят выслать россиян, предоставивших информацию по делу MH17

"Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что "небо закрыто", в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются "трудности перевода" и "мучения выбора", — написала она в своём телеграм-канале.

Она подчеркнула, что талибы, войдя в Кабул мирным путём, сразу попросили не использовать воздушное пространство над Афганистаном гражданскими судами, поскольку не могут гарантировать их безопасность. При этом Украина в 2014 году вовсю бомбила свои же города, но о безопасности полётов над страной не задумывалась.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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