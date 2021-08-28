Член СПЧ Мария Большакова умерла на 73-м году жизни

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась в возрасте 72 лет после тяжёлой болезни.

"28 августа после тяжёлой болезни ушла из жизни член СПЧ РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова... Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артёмовны", — сообщается в пресс-релизе СПЧ.

Мария Большакова создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области в 1993 году, на основе которого была образована общероссийская общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России". Также Большакова с 2006 по 2010 год входила в состав Общественной палаты РФ, а с 2011-го работала в СПЧ.