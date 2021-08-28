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Член СПЧ Мария Большакова умерла на 73-м году жизни

Она создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области, на основе которого была открыта благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России".

28 августа, 10:31
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<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100000816129393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Большакова</a></p>

Фото © Facebook / Мария Большакова

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась в возрасте 72 лет после тяжёлой болезни.

"28 августа после тяжёлой болезни ушла из жизни член СПЧ РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова... Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артёмовны", — сообщается в пресс-релизе СПЧ.

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Мария Большакова создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области в 1993 году, на основе которого была образована общероссийская общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России". Также Большакова с 2006 по 2010 год входила в состав Общественной палаты РФ, а с 2011-го работала в СПЧ.

Ранее Лайф сообщал, что на 82-м году жизни скончался экс-глава Минприроды РФ Виктор Орлов. Он стал автором нового внедрённого хозяйственного механизма — прототипа перехода геолого-разведочной отрасли на рыночные рельсы в конце 1980-х годов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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