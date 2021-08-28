Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в сентябре

Также он напомнил, что с 1 июля действуют нормы о новых выплатах беременным и о поддержке неполных семей.

С сентября вступает в силу ряд важных для россиян нововведений. Подробнее о них рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Он сообщил, что размер выплаты по больничным на детей до семи лет включительно теперь будет составлять сто процентов от среднего заработка родителя независимо от стажа. Данная мера реализуется в рамках помощи семьям, защиты материнства, отцовства и детства. По словам Володина, это одно из приоритетных направлений в работе Госдумы. Также он напомнил, что с 1 июля вступили в силу законы о новых выплатах беременным и о поддержке неполных семей.

"Большое количество гаражей построено давно, некоторые — ещё в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи", — написал Володин.

Также председатель Госдумы опубликовал информацию про обжалование штрафов через сайт "Госуслуги", дистанционную продажу лекарств, лесные питомники и другие законы с указанием даты их вступления в силу.