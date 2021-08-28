В Минздраве предупредили, что школьники в группе риска по тяжёлой форме ковида

Школьники находятся в группе риска по тяжёлой форме коронавирусной инфекции, поэтому охрана здоровья этой категории граждан является одним из общегосударственных приоритетов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжёлых форм коронавирусной инфекции", — сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Салагай напомнил, что на время активного распространения ковида приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся, однако эта практика восстанавливается. Большинство регионов, по его словам, уже вернулись к проведению таких осмотров. Замминистра подчеркнул, что нужно уделить особое внимание необходимости профилактической работы по части здоровья и ковида среди обучающихся и их родителей.