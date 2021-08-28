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Лидера Rammstein Линдеманна уведомили об антиковидных мерах в Тверской области

Представителям артиста пояснили, что нарушение данных ограничений может создать угрозу жизни и здоровью граждан.

28 августа, 13:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lindemann.till/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lindemann.till</a></p>

Фото © Instagram / lindemann.till

Роспотребнадзор напомнил организаторам фестиваля в Твери "Макларин за Родину", в котором примет участие солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, и представителю самого рокера о том, что в области в связи с пандемией коронавируса действует ряд мер. Согласно ограничениям, количество участников на массовых мероприятиях не должно превышать 500 человек.

"Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга "Афанасий" и ООО "Прайм маркетинг"), представителя приглашённого артиста Тилля Линдеманна — [Анара] Рейбанда, что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо", — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что нарушение данных антиковидных мер может создать угрозу жизни и здоровью граждан и является нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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Ранее Лайф писал о том, что через несколько дней Тилль Линдеманн выступит на ежегодном фестивале "Спасская башня", который уже начался и будет идти всю следующую неделю в Москве на Красной площади.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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