Лидера Rammstein Линдеманна уведомили об антиковидных мерах в Тверской области

Роспотребнадзор напомнил организаторам фестиваля в Твери "Макларин за Родину", в котором примет участие солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, и представителю самого рокера о том, что в области в связи с пандемией коронавируса действует ряд мер. Согласно ограничениям, количество участников на массовых мероприятиях не должно превышать 500 человек.

"Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга "Афанасий" и ООО "Прайм маркетинг"), представителя приглашённого артиста Тилля Линдеманна — [Анара] Рейбанда, что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо", — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что нарушение данных антиковидных мер может создать угрозу жизни и здоровью граждан и является нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.