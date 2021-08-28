Лайф узнал, зачем полицейские приходили к фронтмену Rammstein Линдеманну

Фронтмену немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну выписали постановление о недопущении нарушения антиковидных мер во время предстоящего выступления. Об этом Лайфу рассказал руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин.

По его словам, Линдеманн вместе со своей группой должны были выступать на фестивале, посвящённом 45-летнему юбилею холдинга и 50-летнему юбилею самого Ларина, но праздник омрачили полицейские, нагрянувшие в гостиницу, где остановились музыканты. В итоге правоохранители напомнили о санитарных требованиях на массовых мероприятиях.

Пока, по словам собеседника Лайфа, Линдеманн и его команда не репетировали своё выступление. Однако ни об отмене их концерта, ни об отмене мероприятия в целом речи не идёт.