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Лайф узнал, зачем полицейские приходили к фронтмену Rammstein Линдеманну

Помимо "Спасской башни" у музыканта запланировано ещё одно выступление в России.

28 августа, 11:29
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Фронтмену немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну выписали постановление о недопущении нарушения антиковидных мер во время предстоящего выступления. Об этом Лайфу рассказал руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин.

По его словам, Линдеманн вместе со своей группой должны были выступать на фестивале, посвящённом 45-летнему юбилею холдинга и 50-летнему юбилею самого Ларина, но праздник омрачили полицейские, нагрянувшие в гостиницу, где остановились музыканты. В итоге правоохранители напомнили о санитарных требованиях на массовых мероприятиях.

К приехавшему в Россию лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну нагрянули силовики

К приехавшему в Россию лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну нагрянули силовики

Пока, по словам собеседника Лайфа, Линдеманн и его команда не репетировали своё выступление. Однако ни об отмене их концерта, ни об отмене мероприятия в целом речи не идёт.

А через несколько дней Тилль Линдеманн выступит на ежегодном фестивале "Спасская башня", который уже начался и будет идти всю следующую неделю на Красной площади.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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