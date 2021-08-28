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Запуск ракеты Falcon 9 с грузовиком Dragon перенесён из-за погодных условий

На корабле среди прочего планируется доставить предметы первой необходимости и оборудование для экипажа МКС.

28 августа, 11:06
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

29 августа состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon. Об этом сообщили в NASA, объяснив причину переноса полёта неподходящими погодными условиями.

Из-за неподходящих погодных условий в зоне взлёта откладывается сегодняшняя 23-я миссия SpaceX в рамках оказания коммерческих услуг по снабжению МКС.

NASA

Запуск состоится 29 августа в 10:14 по московскому времени. На корабле планируется доставить предметы первой необходимости и оборудование для экипажа, а также материалы для научных экспериментов.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее заявил о намерении пригласить главу SpaceX Илона Маска, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона на запуск корабля "Союз МС-19", который пройдёт 5 октября.

Компания Брэнсона по запуску спутников выйдет на публичный рынок

Компания Брэнсона по запуску спутников выйдет на публичный рынок

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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