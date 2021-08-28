Путин поздравил жителей Калуги с 650-летием города

Президент РФ Владимир Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города, пожелав им здоровья, успехов и осуществления намеченных планов. Текст послания главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

"История города создавалась многими поколениями ваших земляков — отважных воинов и искусных мастеров. Её бережно хранят страницы древних летописей, прекрасные храмы и памятники, уникальные музейные и архивные собрания, названия калужских улиц и площадей", — говорится в письме.

Также президент подчеркнул, что Калугу "по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский". Глава государства также заявил о важности уважения к богатейшему культурному, духовному наследию предков, внесения вклада в развитие родного города, области и всей страны. Путин обратил внимание на развитую инфраструктуру Калуги, а также на большой потенциал и гостеприимность её жителей.