НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киев назвал число остающихся в Афганистане граждан Украины и членов их семей

К настоящему моменту с помощью трёх эвакуационных рейсов на родину отправили более 250 украинцев.

28 августа, 10:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Свыше 230 граждан Украины и членов их семей до сих пор находятся в Афганистане, 114 из них просят об эвакуации из страны, сообщил посол Незалежной в исламской республике Василий Серватюк.

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остаётся чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. 114 граждан Украины подали заявку на эвакуацию", — цитирует слова украинского посла издание LB.ua.

Франция объявила о завершении эвакуации людей из Афганистана

Франция объявила о завершении эвакуации людей из Афганистана

Серватюк уточнил, что к настоящему моменту с помощью трёх эвакуационных рейсов из Афганистана отправили на родину более 250 украинцев, членов их семей и иностранцев, ещё 20 граждан были вывезены самолётами международных партнёров. Также, по словам дипломата, к Киеву обратились с просьбой о помощи в организации эвакуации 600 афганцев из числа христиан.

В Кремле пока не планируют новых операций по вывозу людей из Кабула

В Кремле пока не планируют новых операций по вывозу людей из Кабула

Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина отправило в Кабул четыре самолёта для эвакуации более 500 граждан РФ, а также государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. При этом украинцы, по данным СМИ, отказались от посадки на российские борта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Захарова сравнила отношение талибов и Украины к безопасности полётов

сегодня в 10:27

На Украине решили "испортить жизнь" Поклонской при её назначении послом РФ в Кабо-Верде

сегодня в 05:24

В США предрекли превосходство Китая над Россией по уровню "ядерной угрозы"

сегодня в 06:44

"Газпром" остановил продажи газа Европе на 2022 год через электронную платформу

сегодня в 11:54

В Москве арестованы треш-стримеры, залившие женщине лицо из перцового баллончика

сегодня в 11:51

Новости партнеров

Layer 1