Киев назвал число остающихся в Афганистане граждан Украины и членов их семей

Свыше 230 граждан Украины и членов их семей до сих пор находятся в Афганистане, 114 из них просят об эвакуации из страны, сообщил посол Незалежной в исламской республике Василий Серватюк.

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остаётся чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. 114 граждан Украины подали заявку на эвакуацию", — цитирует слова украинского посла издание LB.ua.