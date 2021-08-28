Киев назвал число остающихся в Афганистане граждан Украины и членов их семей
К настоящему моменту с помощью трёх эвакуационных рейсов на родину отправили более 250 украинцев.
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Свыше 230 граждан Украины и членов их семей до сих пор находятся в Афганистане, 114 из них просят об эвакуации из страны, сообщил посол Незалежной в исламской республике Василий Серватюк.
"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остаётся чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. 114 граждан Украины подали заявку на эвакуацию", — цитирует слова украинского посла издание LB.ua.
Серватюк уточнил, что к настоящему моменту с помощью трёх эвакуационных рейсов из Афганистана отправили на родину более 250 украинцев, членов их семей и иностранцев, ещё 20 граждан были вывезены самолётами международных партнёров. Также, по словам дипломата, к Киеву обратились с просьбой о помощи в организации эвакуации 600 афганцев из числа христиан.
Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина отправило в Кабул четыре самолёта для эвакуации более 500 граждан РФ, а также государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. При этом украинцы, по данным СМИ, отказались от посадки на российские борта.
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