Таксист из Приморья снимает аналог шоу "Кто хочет стать миллионером" в машине

Таксист из Приморья снимает аналог шоу "Кто хочет стать миллионером" с пассажирами в машине. Видео © LIFE

В Уссурийске в Приморском крае таксист придумал необычный способ скоротать время в поездке. Он предлагает пассажирам принять участие в интеллектуальной викторине. В случае правильного ответа на все вопросы поездка будет бесплатной. Владимир рассказал Лайфу об аналоге шоу "Кто хочет стать миллионером" на колёсах.

"Люди на самом деле реагируют по-разному. Утром все отказываются, потому что сами поднялись, а разбудить их забыли. После обеда уже активность есть некоторая. И после четырёх люди активно принимают участие", — рассказал он.

Правила викторины похожи на условия шоу "Кто хочет стать миллионером": пассажир должен выбрать правильный ответ из четырёх предложенных вариантов, при этом у него есть право на ошибку, на звонок другу и есть возможность убрать два неправильных ответа. Вопросы проверяют общую эрудицию. Если человек проиграл, то он просто оплачивает поездку по установленному тарифу.

Владимир признался, что придумал это шоу из "корыстных побуждений" — чтобы самому было нескучно ездить. Он рассказал, что пассажиры часто жалуются на грубость водителей, а викторина помогает разнообразить быт людей и весело, по-дружески провести время в поездке.

"Неожиданно было и очень приятно. Вызываешь утром на работу такси, подъезжает Владимир и предлагает поиграть в лотерею. Утро становится добрым, всё очень весело, задорно, мило, спокойно и даже интересно", — поделилась своими впечатлениями одна из участниц.