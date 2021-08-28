Таксист из Приморья снимает аналог шоу "Кто хочет стать миллионером" в машине
Он задаёт участникам вопросы на общую эрудицию. Если пассажир проиграл, то он просто оплачивает поездку по установленному тарифу.
Таксист из Приморья снимает аналог шоу "Кто хочет стать миллионером" с пассажирами в машине. Видео © LIFE
В Уссурийске в Приморском крае таксист придумал необычный способ скоротать время в поездке. Он предлагает пассажирам принять участие в интеллектуальной викторине. В случае правильного ответа на все вопросы поездка будет бесплатной. Владимир рассказал Лайфу об аналоге шоу "Кто хочет стать миллионером" на колёсах.
"Люди на самом деле реагируют по-разному. Утром все отказываются, потому что сами поднялись, а разбудить их забыли. После обеда уже активность есть некоторая. И после четырёх люди активно принимают участие", — рассказал он.
Правила викторины похожи на условия шоу "Кто хочет стать миллионером": пассажир должен выбрать правильный ответ из четырёх предложенных вариантов, при этом у него есть право на ошибку, на звонок другу и есть возможность убрать два неправильных ответа. Вопросы проверяют общую эрудицию. Если человек проиграл, то он просто оплачивает поездку по установленному тарифу.
Владимир признался, что придумал это шоу из "корыстных побуждений" — чтобы самому было нескучно ездить. Он рассказал, что пассажиры часто жалуются на грубость водителей, а викторина помогает разнообразить быт людей и весело, по-дружески провести время в поездке.
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"Неожиданно было и очень приятно. Вызываешь утром на работу такси, подъезжает Владимир и предлагает поиграть в лотерею. Утро становится добрым, всё очень весело, задорно, мило, спокойно и даже интересно", — поделилась своими впечатлениями одна из участниц.
Ранее в Екатеринбурге таксист-блогер напугал журналистку змеёй. Как выяснилось, всё это было розыгрышем, который устроили водитель и его друг. Так они хотели посмотреть на реакцию девушки. Всё происходящее мужчины записывали на видео.
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