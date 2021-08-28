На рейсе S7 в аэропорту Домодедово не нашли взрывных устройств

На борту пассажирского самолёта Airbus A320, об угрозе взрыва которого сообщили ранее неизвестные, не нашли взрывных устройств. После проверки лайнер успешно вылетел из аэропорта Домодедово в Геленджик.

"Пассажирский самолёт Москва — Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было", — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Как рассказывал Лайф, сообщение о минировании рейса номер 2097 авиакомпании S7 поступило в 11 утра, когда воздушное судно готовилось к вылету в Геленджик. Airbus A320 должен был отправиться в полёт в 11:25 мск. В результате всех пассажиров вернули в терминал, борт начали осматривать специалисты. Эвакуация аэропорта не проводилась. В пресс-службе воздушной гавани подтвердили Лайфу данную информацию.