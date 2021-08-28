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На рейсе S7 в аэропорту Домодедово не нашли взрывных устройств

Вылет пришлось задержать на несколько часов, а пассажиров вернуть в терминал на время осмотра воздушного судна.

28 августа, 11:10

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

На борту пассажирского самолёта Airbus A320, об угрозе взрыва которого сообщили ранее неизвестные, не нашли взрывных устройств. После проверки лайнер успешно вылетел из аэропорта Домодедово в Геленджик.

"Пассажирский самолёт Москва — Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было", — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Как рассказывал Лайф, сообщение о минировании рейса номер 2097 авиакомпании S7 поступило в 11 утра, когда воздушное судно готовилось к вылету в Геленджик. Airbus A320 должен был отправиться в полёт в 11:25 мск. В результате всех пассажиров вернули в терминал, борт начали осматривать специалисты. Эвакуация аэропорта не проводилась. В пресс-службе воздушной гавани подтвердили Лайфу данную информацию.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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