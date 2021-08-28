НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пассажиров эвакуировали из самолёта S7 в Домодедово из-за угрозы взрыва

Людей временно вернули в терминал, а к воздушному судну направили специалистов.

28 августа, 08:53
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко </p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту одного из самолётов в международном аэропорту Домодедово. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, сообщение о минировании рейса номер "2097" авиакомпании S7 поступило в 11 утра, когда воздушное судно готовилось к вылету в Геленджик. Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 мск. В результате всех пассажиров вернули в терминал, борт осматривают специалисты, рейс задержан. Эвакуации аэропорта не проводилась.

Рейс Благовещенск — Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании

Рейс Благовещенск — Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании

В прошлом месяце анонимы разом "заминировали" 12 судов, в результате все работники и посетители были эвакуированы. Угроза взрывов не подтвердилась.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Москве анонимы разом "заминировали" 12 судов

21 июля, 07:42

Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула

вчера в 09:13

"Я бы его руками своими задушила": В Тюмени прощаются с восьмилетней девочкой, жестоко убитой экс-полицейским

сегодня в 08:10
Life

Россиянка Буткова выиграла бронзу в плавании на Паралимпиаде в Токио

сегодня в 08:52

"Будет двойня": Молодая жена Диброва переполошила фолловеров, показав огромный живот

сегодня в 08:46

Новости партнеров

Layer 1