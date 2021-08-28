Пассажиров эвакуировали из самолёта S7 в Домодедово из-за угрозы взрыва

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту одного из самолётов в международном аэропорту Домодедово. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, сообщение о минировании рейса номер "2097" авиакомпании S7 поступило в 11 утра, когда воздушное судно готовилось к вылету в Геленджик. Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 мск. В результате всех пассажиров вернули в терминал, борт осматривают специалисты, рейс задержан. Эвакуации аэропорта не проводилась.