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"Будет двойня": Молодая жена Диброва переполошила фолловеров, показав огромный живот

Пользователи оценили юмор девушки, отметив, что после отпуска все возвращаются такими.

28 августа, 08:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS_V9efNfKI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">polinadibrova</a></p>

Фото © Instagram / polinadibrova

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва удивила подписчиков, опубликовав в своём инстаграме фото с семейного отдыха. На нём 32-летняя фотомодель позирует перед камерой с огромным животом.

"Возвращаемся с отпуска домой. Отдохнули как следует, питание было отменное! Чувствую себя отлично", — подписала снимок Полина.

Пользователи оценили юмор девушки, отметив, что после отпуска все возвращаются такими. Некоторые подыграли и начали предрекать паре двойню. Некоторые пошутили, что у воспитывающих вместе троих сыновей супругов может появиться дочка.

"Живот опустился — скоро рожать", "Точно дочка", "Вот так и отпускай женщину одну на юга", — шутят подписчики Полины.

Арзамасова вернётся на сцену через месяц после родов

Арзамасова вернётся на сцену через месяц после родов

Несколько дней назад актриса Елизавета Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше. А позже пара раскрыла имя своего первенца. Звезда "Папиных дочек" поделилась снимком малыша в домашней обстановке, чем умилила своих подписчиков.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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