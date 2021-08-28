"Будет двойня": Молодая жена Диброва переполошила фолловеров, показав огромный живот
Пользователи оценили юмор девушки, отметив, что после отпуска все возвращаются такими.
Фото © Instagram / polinadibrova
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва удивила подписчиков, опубликовав в своём инстаграме фото с семейного отдыха. На нём 32-летняя фотомодель позирует перед камерой с огромным животом.
"Возвращаемся с отпуска домой. Отдохнули как следует, питание было отменное! Чувствую себя отлично", — подписала снимок Полина.
Пользователи оценили юмор девушки, отметив, что после отпуска все возвращаются такими. Некоторые подыграли и начали предрекать паре двойню. Некоторые пошутили, что у воспитывающих вместе троих сыновей супругов может появиться дочка.
"Живот опустился — скоро рожать", "Точно дочка", "Вот так и отпускай женщину одну на юга", — шутят подписчики Полины.
Несколько дней назад актриса Елизавета Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше. А позже пара раскрыла имя своего первенца. Звезда "Папиных дочек" поделилась снимком малыша в домашней обстановке, чем умилила своих подписчиков.
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