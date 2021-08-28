Более 200 мигрантов депортировали из Москвы за правонарушения в последние месяцы
В отношении приезжих из стран СНГ возбуждено 800 уголовных дел, 17,5 тысячи запрещён въезд в страну.
Фото © Сайт Сергея Собянина
Из Москвы за нарушение правопорядка было депортировано почти двести человек, которые являлись гражданами стран СНГ. А 17,5 тысячи мигрантов запрещён въезд на территорию России. Об этом на своём официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдёт. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жёсткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещён въезд в страну", — написал мэр.
Он отметил, что эти меры могут показаться кому-то слишком жёсткими, однако такими они и останутся. Собянин подчеркнул, что Москва — гостеприимный город, но жители других стран, приезжая в гости, должны вести себя подобающим образом.
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