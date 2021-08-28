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"Я бы его руками своими задушила": В Тюмени прощаются с восьмилетней девочкой, жестоко убитой экс-полицейским

Жители города несут к маленькому гробу цветы и детские игрушки, не сдерживая слёз.

28 августа, 08:10

В Тюмени прощаются с восьмилетней девочкой, жестоко убитой экс-полицейским. Видео © LIFE

В Тюмени сегодня прощаются с восьмилетней девочкой, которую изнасиловал и жестоко убил бывший полицейский. На панихиду пришли не только родственники и близкие семьи, в которой случилась трагедия, но и просто неравнодушные горожане. К маленькому гробу несут цветы и детские игрушки, многие не сдерживают слёз. Резонансное убийство потрясло весь город.

"Я бы его руками задушила своими за свою внучку", — сказала Лайфу разбитая горем бабушка девочки.

Женщина добавила, что надеется на самое высокое наказание для убийцы, который сейчас находится под арестом.

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"Насилие жизненно необходимо": Клинический психолог нашёл у убийцы девочки в Тюмени признаки серийного маньяка

История исчезновения школьницы потрясла не только Тюмень, но и всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. 25 августа был задержан предполагаемый убийца, который позже дал признательные показания. Кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность к жестокому преступлению. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, предварительно связав девочке руки и изнасиловав. Теперь мужчина проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягани, где он работал помощником участкового.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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