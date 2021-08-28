В Тюмени сегодня прощаются с восьмилетней девочкой, которую изнасиловал и жестоко убил бывший полицейский. На панихиду пришли не только родственники и близкие семьи, в которой случилась трагедия, но и просто неравнодушные горожане. К маленькому гробу несут цветы и детские игрушки, многие не сдерживают слёз. Резонансное убийство потрясло весь город.