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Старый трек российской группы завирусился в TikTok и возглавил американский топ Spotify

Сингл набрал в Spotify уже более четырёх миллионов прослушиваний и вышел на 11-е место в мировом рейтинге.

28 августа, 08:02

Видеоплатформа "Тикток" способна сделать популярной даже самую неизвестную или давно забытую песню, и доказательством тому взлёт трека самарской группы Cheese People под названием Wake Up, который был выпущен в далёком 2008 году. Сингл стал хитом как в российском, так и в зарубежном интернет-пространстве и возглавил американский топ Spotify.

"Песня классная, почему бы и нет. Наконец-то она дошла до широкого слушателя, и "Тикток" нам в этом помог. "Тикток" — это такой алгоритм, который выискивает самые интересные отрывки из песен, под которые можно делать тренды. Wake Up очень подошёл, видимо, для тренда", рассказала вокалистка группы Ольга Чубарова Mash.

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Трек набрал в Spotify уже более четырёх миллионов прослушиваний и вышел на 11-е место в мировом рейтинге. Ольга уточнила, что песня один раз использовалась в мексиканской рекламе энергетических напитков, но тогда это так не выстрелило. Певица рассказала, что группа в своё время ездила с гастролями по Европе и полюбилась иностранцам. Они называли коллектив недооценённым, но дальше разговоров дело не зашло.

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"Это было полной неожиданностью. Мы, конечно, знали, что песня завирусилась в "Тиктоке", но что дойдёт до того, что она попадёт на первое место американского Spotify, — этого никто не ожидал", поделилась Чубарова.

Ранее Аврил Лавин взорвала "Тикток", показав новую версию клипа Sk8er Boi с Тони Хоуком. Почти за сутки первая публикация канадской певицы собрала больше трёх миллионов лайков и 80 тысяч комментариев.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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