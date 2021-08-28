Майнеры и шпионские ПО: Названы признаки взлома смартфона, и они не могут не пугать
Чтобы защитить устройство и личные данные в нём, специалисты советуют использовать антивирусы, а также иногда менять пароли для важных приложений.
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Определить, установлено ли на смартфоне вредоносное программное обеспечение (ПО), можно по тому, как быстро разряжается устройство. Также вам могут приходить странные уведомления или спам при выключенном экране телефона, заявил директор по информационной безопасности "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Александр Голубев в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что, как правило, незадекларированное ПО работает на смартфоне в фоновом режиме, значительно "подъедая" заряд батареи. Эксперт по кибербезопасности в Лаборатории Касперского Дмитрий Галов уточнил, что речь может идти о банковских троянцах, майнерах, шпионском и сталкерском (следящем за пользователем) ПО.
Галов посоветовал проверить устройство при помощи антивируса и удалить зловредное ПО. Не лишним будет сменить пароль от важных сервисов: мобильного онлайн-банкинга, аккаунтов в социальных сетях, почты.
"Иногда даже на официальные площадки (магазины приложений. — Прим. Лайфа) могут проникать троянцы, поэтому стоит периодически проверять, какие приложения установлены на вашем устройстве, и следить за тем, какие разрешения просят у вас только что скачанные программы. Если условное приложение "Фонарик" запрашивает разрешение на доступ к камере или микрофону, это повод насторожиться", — уточнил эксперт.
Кстати, ранее Лайф писал, что Instagram запустил новую функцию для безопасности профиля. Для профилактики взломов соцсеть тоже рекомендует пользователям подключить двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту.
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