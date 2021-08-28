К приехавшему в Россию лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну нагрянули силовики
По неподтверждённым данным, сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия с фронтменом и его рок-группой.
К лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну приехали силовики в штатском. Видео © Соцсети
К солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию и через несколько дней будет выступать на фестивале "Спасская башня", пришли сотрудники полиции.
В Сети появилось видео из гостиничного комплекса "Завидово" в Тверской области, в котором остановился музыкант. На кадрах видно, как силовики в штатском, перелезая через турникет, заходят в здание. Как сообщают очевидцы, сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия с Линдеманном и его рок-группой.
Напомним, накануне на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который продлится до 5 сентября. Его специальными гостями будут певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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