К приехавшему в Россию лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну нагрянули силовики

К солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию и через несколько дней будет выступать на фестивале "Спасская башня", пришли сотрудники полиции.

В Сети появилось видео из гостиничного комплекса "Завидово" в Тверской области, в котором остановился музыкант. На кадрах видно, как силовики в штатском, перелезая через турникет, заходят в здание. Как сообщают очевидцы, сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия с Линдеманном и его рок-группой.