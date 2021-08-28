С 1 сентября 2021 года в России в силу вступит ряд нововведений, среди которых: "гаражная амнистия", розыгрыш призов для прошедших вакцинацию граждан, изменения в расчёте больничного по уходу за ребёнком и новые правила въезда в РФ для иностранцев. Об этих и других нововведениях пишет "Российская газета".

В рамках закона о "гаражной амнистии" жители РФ смогут узаконить свои права на строение и к тому же бесплатно получить землю под ним. Это касается капитальных гаражей, установленных до 29 декабря 2004 года, и некоторых металлических построек, а вот "ракушки" под закон не подпадают.

Также с сентября начинается розыгрыш призов среди тех, кто сделал прививку от ковида, акция продлится до декабря. Разыгрываться будет тысяча наград по 100 тысяч рублей. Для участия необходимо иметь банковскую карту "Мир", пройти курс вакцинации и иметь соответствующую запись в Едином регистре вакцинированных.

Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно с сентября будут оплачивать в размере средней заработной платы, независимо от страхового стажа родителей. Нововведение направлено на поддержку молодых семей, которые ещё не успели заработать себе нужный стаж.

Кроме того, с 1 сентября ужесточили правила въезда на территорию РФ для жителей стран СНГ — они смогут пересечь российскую границу только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на ковид. Ранее эти правила действовали только для приезжающих из стран ЕАЭС (Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия).