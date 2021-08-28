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"Гаражная амнистия", призы, пособия: Россиянам напомнили о важных изменениях с 1 сентября

Нововведения коснутся владельцев гаражей, молодых семей и жителей стран СНГ.

28 августа, 08:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С 1 сентября 2021 года в России в силу вступит ряд нововведений, среди которых: "гаражная амнистия", розыгрыш призов для прошедших вакцинацию граждан, изменения в расчёте больничного по уходу за ребёнком и новые правила въезда в РФ для иностранцев. Об этих и других нововведениях пишет "Российская газета".

В рамках закона о "гаражной амнистии" жители РФ смогут узаконить свои права на строение и к тому же бесплатно получить землю под ним. Это касается капитальных гаражей, установленных до 29 декабря 2004 года, и некоторых металлических построек, а вот "ракушки" под закон не подпадают.

С 1 сентября появятся новые льготы: Кому положены выплаты и в каком размере

С 1 сентября появятся новые льготы: Кому положены выплаты и в каком размере

Также с сентября начинается розыгрыш призов среди тех, кто сделал прививку от ковида, акция продлится до декабря. Разыгрываться будет тысяча наград по 100 тысяч рублей. Для участия необходимо иметь банковскую карту "Мир", пройти курс вакцинации и иметь соответствующую запись в Едином регистре вакцинированных.

Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно с сентября будут оплачивать в размере средней заработной платы, независимо от страхового стажа родителей. Нововведение направлено на поддержку молодых семей, которые ещё не успели заработать себе нужный стаж.

С 1 сентября появятся новые доплаты и вырастут пособия: Кому и какие суммы полагаются

С 1 сентября появятся новые доплаты и вырастут пособия: Кому и какие суммы полагаются

Кроме того, с 1 сентября ужесточили правила въезда на территорию РФ для жителей стран СНГ — они смогут пересечь российскую границу только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на ковид. Ранее эти правила действовали только для приезжающих из стран ЕАЭС (Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия).

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы пока воздержатся от введения в городе новых ограничений по коронавирусу к 1 сентября. Как указал мэр столицы, будет сделано "всё возможное", чтобы дети в этом году учились без дистанционки. По его словам, ничто не сможет заменить очного общения школьников и учителей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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