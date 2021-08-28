В Азербайджане продлили особый карантинный режим
Ужесточены требования к проведению свадебных церемоний. Действующие правила остаются в силе.
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В Азербайджане карантинный режим продлится до 1 ноября с целью предотвратить распространение на территории государства коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве страны.
"Продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.
Также ужесточены требования к проведению свадебных церемоний. Для посещения необходимо наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов. Это правило ранее не распространялось на мероприятия с количеством людей, не превышающим 50 человек.
Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявлено 19 492 случая ковида в 85 регионах, из них 1300 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
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