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Умер народный артист РСФСР Роман Громадский

За свою жизнь он сыграл более чем в 50 кинокартинах, но в родном петербургском театре "Балтийский дом" он был настоящей звездой.

28 августа, 15:09
<p>Роман Громадский. Фото © <a href="https://vk.com/baltichousetheatre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр-фестиваль "Балтийский дом"</a></p>

Роман Громадский. Фото © Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Советский и российский актёр театра и кино Роман Громадский скончался в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. Артист умер от последствий инсульта, сообщил генеральный директор его родного театра "Балтийский дом" Сергей Шуб.

"Громадский умер два часа назад в больнице от последствий инсульта, он долго болел", — сказал он ТАСС.

Артист родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде и пережил блокаду, будучи ребёнком. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и, окончив его, стал актёром Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1966 году Громадский дебютировал в кино и сыграл главную роль в фильме "Снег среди лета", а также в таких фильмах, как "Блокада", "Сонька — Золотая Ручка", "Двое из ларца" и "Человек меняет кожу". За свою жизнь Громадский сыграл более чем в 50 кинокартинах, но в родном петербургском театре "Балтийский дом" он был настоящей звездой.

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Ранее Лайф сообщал об уходе из жизни матери актёра Николая Ерёменко Галины Орловой. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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