Умер народный артист РСФСР Роман Громадский

Артист родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде и пережил блокаду, будучи ребёнком. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и, окончив его, стал актёром Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1966 году Громадский дебютировал в кино и сыграл главную роль в фильме "Снег среди лета", а также в таких фильмах, как "Блокада", "Сонька — Золотая Ручка", "Двое из ларца" и "Человек меняет кожу". За свою жизнь Громадский сыграл более чем в 50 кинокартинах, но в родном петербургском театре "Балтийский дом" он был настоящей звездой.