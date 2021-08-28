Умер народный артист РСФСР Роман Громадский
За свою жизнь он сыграл более чем в 50 кинокартинах, но в родном петербургском театре "Балтийский дом" он был настоящей звездой.
Роман Громадский. Фото © Театр-фестиваль "Балтийский дом"
Советский и российский актёр театра и кино Роман Громадский скончался в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. Артист умер от последствий инсульта, сообщил генеральный директор его родного театра "Балтийский дом" Сергей Шуб.
"Громадский умер два часа назад в больнице от последствий инсульта, он долго болел", — сказал он ТАСС.
Артист родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде и пережил блокаду, будучи ребёнком. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и, окончив его, стал актёром Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1966 году Громадский дебютировал в кино и сыграл главную роль в фильме "Снег среди лета", а также в таких фильмах, как "Блокада", "Сонька — Золотая Ручка", "Двое из ларца" и "Человек меняет кожу". За свою жизнь Громадский сыграл более чем в 50 кинокартинах, но в родном петербургском театре "Балтийский дом" он был настоящей звездой.
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