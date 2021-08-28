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В Сочи объявили штормовое предупреждение 28 и 29 августа

Жителей региона и туристов призывают соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить на улицу в дневное время.

28 августа, 14:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сочи 28 и 29 августа температура воздуха поднимется до 37 градусов, в связи с чем на территории курорта объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В период 13–14 часов и до конца дня 28 августа, а также днём и вечером 29 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара", — говорится в предупреждении.

Жителей региона и туристов призывают соблюдать меры безопасности: избегать воздействия повышенной температуры, стараться не выходить днём на улицу, не употреблять алкогольные напитки. Также в МЧС отмечают, что из-за жары в регионах увеличиться риск возникновения лесных пожаров.

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Ранее в МЧС заявили о практически полной ликвидации лесных пожаров в Якутии. Пресс-служба ведомства уточнила, что в борьбе с огнём задействовано более тысячи человек и 107 единиц техники.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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