Пассажирка закатила скандал в самолёте в Сочи со словами "за 50 тысяч лечу"
Женщина настойчиво начала требовать горячего, хотя посадка на рейс ещё не была завершена.
Пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолёте в Сочи. Видео © Телеграм-канал Сочи № 1
Пассажирка, летевшая бизнес-классом в самолёте авиакомпании S7 из Сочи в Москву, устроила скандал на борту лайнера, требуя повышенный комфорт от экипажа лайнера. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Сочи № 1".
"Проводница, включите кондиционер, дышать нечем уже. Молодой человек, включите кондиционер. Я лечу бизнес-классом за 50 тысяч", — возмущается на кадрах женщина.
Она заявила, что за эти деньги имеет право на лучшие условия. Пассажирка не оценила местный сервис, назвав индивидуальный обдув над сиденьем ерундой. Бортпроводник объяснил женщине, что кондиционер включится после запуска двигателей. В ответ же та потребовала горячей еды.
Ранее в Сети появилось видео с рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Москвичку задержали, после чего она пожаловалась на нападение "сумасшедшего доктора" прямо в отделении полиции, а стюарда обвинила в том, что он подсыпал ей что-то в вино. Позже полиция опубликовала видео задержания женщины.
Комментариев: 0