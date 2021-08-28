Пассажирка закатила скандал в самолёте в Сочи со словами "за 50 тысяч лечу"

Пассажирка, летевшая бизнес-классом в самолёте авиакомпании S7 из Сочи в Москву, устроила скандал на борту лайнера, требуя повышенный комфорт от экипажа лайнера. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Сочи № 1".

"Проводница, включите кондиционер, дышать нечем уже. Молодой человек, включите кондиционер. Я лечу бизнес-классом за 50 тысяч", — возмущается на кадрах женщина.

Она заявила, что за эти деньги имеет право на лучшие условия. Пассажирка не оценила местный сервис, назвав индивидуальный обдув над сиденьем ерундой. Бортпроводник объяснил женщине, что кондиционер включится после запуска двигателей. В ответ же та потребовала горячей еды.