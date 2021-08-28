"Рубин" подписал контракт с датским футболистом Дрейером
Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет. В казанском клубе он будет выступать под 11-м номером.
Фото © ФК "Рубин"
Казанский "Рубин" подписал контракт с датским полузащитником Андерсом Дрейером. Об этом сообщается на сайте клуба.
Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет. В новом клубе он будет выступать под 11-м номером.
Ранее Дрейер выступал за датские "Эсбьерг" и "Мидтьюлланн", английский "Брайтон", шотландский "Сент-Миррен" и голландский "Херенвен". В составе "Мидтьюлланна" он становился чемпионом Дании и участвовал в Лиге чемпионов. Также на счету хавбека 21 матч за молодёжную сборную страны.
"Рубин" после шести туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. Команду Леонида Слуцкого опережают петербургский "Зенит" (14 баллов), московское "Динамо" (13), "Сочи" (12) и столичный "Локомотив" (12).
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