"Рубин" подписал контракт с датским футболистом Дрейером

Казанский "Рубин" подписал контракт с датским полузащитником Андерсом Дрейером. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет. В новом клубе он будет выступать под 11-м номером.

Ранее Дрейер выступал за датские "Эсбьерг" и "Мидтьюлланн", английский "Брайтон", шотландский "Сент-Миррен" и голландский "Херенвен". В составе "Мидтьюлланна" он становился чемпионом Дании и участвовал в Лиге чемпионов. Также на счету хавбека 21 матч за молодёжную сборную страны.