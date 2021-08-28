"Манчестер Сити" забил пять голов "Арсеналу" в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" разгромил лондонский "Арсенал" в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу действующих чемпионов страны.

В составе хозяев дубль оформил испанский полузащитник Ферран Торрес. По голу забили немецкий хавбек Илкай Гюндоган, бразильский нападающий Габриэл Жезус и испанский полузащитник Родри.

С 35-й минуты "Арсенал" играл в меньшинстве. Прямую красную карточку за подкат двумя ногами в борьбе с португальским защитником "Манчестер Сити" Жуаном Канселу получил швейцарский хавбек гостей Гранит Джака.

"Арсенал" впервые за 67 лет потерпел три поражения подряд на старте сезона в национальном первенстве. Ранее команда Микеля Артеты уступила "Брентфорду" (0:2) и "Челси" (0:2). "Канониры" идут на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. "Манчестер Сити" с шестью очками возглавил чемпионат Англии.