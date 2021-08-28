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"Манчестер Сити" забил пять голов "Арсеналу" в матче чемпионата Англии

Для "канониров" поражение стало третьим подряд на старте сезона. В этих матчах они пропустили девять голов, не забив ни одного.

28 августа, 13:35
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

"Манчестер Сити" разгромил лондонский "Арсенал" в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу действующих чемпионов страны.

В составе хозяев дубль оформил испанский полузащитник Ферран Торрес. По голу забили немецкий хавбек Илкай Гюндоган, бразильский нападающий Габриэл Жезус и испанский полузащитник Родри.

С 35-й минуты "Арсенал" играл в меньшинстве. Прямую красную карточку за подкат двумя ногами в борьбе с португальским защитником "Манчестер Сити" Жуаном Канселу получил швейцарский хавбек гостей Гранит Джака.

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"Арсенал" впервые за 67 лет потерпел три поражения подряд на старте сезона в национальном первенстве. Ранее команда Микеля Артеты уступила "Брентфорду" (0:2) и "Челси" (0:2). "Канониры" идут на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. "Манчестер Сити" с шестью очками возглавил чемпионат Англии.

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-лига. 3-й тур

"Манчестер Сити" — "Арсенал" — 5:0

Голы: Гюндоган 7' (1:0), Торрес 12' (2:0), Жезус 43' (3:0), Родри 53' (4:0), Торрес 84' (5:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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