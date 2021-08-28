Петербургский силач сдвинул корвет весом 2 тысячи тонн и побил мировой рекорд

В Питере силач установил рекорд, сдвинув с места корабль весом более 2000 тонн. Видео © LIFE

В Кронштадте атлет Денис Вовк установил новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса — за минуту и 25 секунд он сдвинул гвардейский корвет "Сообразительный" весом 2250 тонн на два метра. Данное судно предназначено для перевозки самолётов.

Новый рекорд Вовка зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Он отметил, что в трек-пуле обычно участвуют атлеты весом более 150 килограммов, впервые в мировой практике данное упражнение выполняет человек, который весит менее 90 килограммов.

"Ощущения замечательные. Я занимаюсь любимым делом, это моё хобби. Я пришёл, получил удовольствие. Каждый по-своему отдыхает, у меня вот такой, своеобразный отдых", — поделился спортсмен после установления рекорда.

Он рассказал, что участвует в трек-пуле в том числе ради своего сына, который обожает технику. Денис таким образом развлекает ребёнка вместо мультиков. Ранее атлет уже установил два рекорда по силовому экстриму, он сдвигал с места поезд и самолёт. По словам Вовка, прежние достижения ему дались легче, так как там достаточно одного максимального усилия вначале, после чего техника начинала двигаться по инерции, с кораблём же всё иначе.

"Я изначально перед поездом заявил, что будет "Сапсан", он весит 600 тонн. Я признаюсь честно: я пробовал — не получилось. У меня сидит это... спортивный азарт, что я заявил, пообещал... и не сделал по итогу. Буду стараться осилить его, но на это требуется время", — рассказал Денис о своих спортивных планах.