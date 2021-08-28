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Шойгу рассказал о судьбе Ту-214 после выхода РФ из Договора по открытому небу

Документ о денонсации международного соглашения в начале лета подписал Владимир Путин.

28 августа, 13:07
<p>Фото © ТАСС / Лысцева Марина</p>

Фото © ТАСС / Лысцева Марина

После выхода из Договора по открытому небу 18 декабря у России останется два самолёта Ту-214ОН, которые выполняли наблюдательные полёты в рамках международного соглашения. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, оба борта в дальнейшем будут перепрофилированы на Казанском авиационном заводе.

"В связи с окончанием действия Договора по открытому небу... два самолёта [остались]. Они же здесь делаются, значит, сейчас надо эти самолёты перепрофилировать. А кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань", — сказал Шойгу в беседе с журналистами Татарстана.

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

Как уже сообщал Лайф, в начале 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения, поскольку после выхода в ноябре 2020 года из договора США баланс интересов других стран-участниц был нарушен. При этом Москва предлагала Вашингтону поддерживать жизнеспособность соглашения, но никакого ответа на это предложение не последовало. В результате, так и не дождавшись реакции США, 7 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал документ о денонсации Договора по открытому небу. Ожидается, что Россия выйдет из соглашения 18 декабря.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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