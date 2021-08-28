Шойгу рассказал о судьбе Ту-214 после выхода РФ из Договора по открытому небу

После выхода из Договора по открытому небу 18 декабря у России останется два самолёта Ту-214ОН, которые выполняли наблюдательные полёты в рамках международного соглашения. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, оба борта в дальнейшем будут перепрофилированы на Казанском авиационном заводе.

"В связи с окончанием действия Договора по открытому небу... два самолёта [остались]. Они же здесь делаются, значит, сейчас надо эти самолёты перепрофилировать. А кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань", — сказал Шойгу в беседе с журналистами Татарстана.