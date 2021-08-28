На Урале подросток без прав сбил на байке семью с детьми

В городе Сухой Лог 17-летний подросток без водительских прав катался на байке по городу. Он поздно заметил пешеходов и, пытаясь остановиться, опрокинулся на землю вместе с байком. Однако ДТП предотвратить не удалось. Мотоцикл снёс семью из четырёх человек. Об этом сообщили в УГИБДД РФ по Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, 39-летний мужчина получил перелом лодыжки, его жена — ушибы голеней, у одиннадцатилетнего сына диагностировали перелом обеих голеней, а их трёхлетний сын, находившийся в коляске в момент аварии, получил ушиб бедра. Мотоциклист отделался ушибами и ссадинами.

По словам пострадавшего, он с семьёй возвращался с прогулки. Светофор на перекрёстке был отключён. Убедившись в отсутствии машин, все начали переходить дорогу, как вдруг услышали скрежет металла об асфальт и увидели фару мотоцикла. В ГИБДД сообщили, что мужчина успел оттолкнуть коляску в сторону, поэтому малыш отделался лёгкими ушибами, а основной удар пришёлся на главу семейства и старшего сына.

В ходе разбирательств выяснилось, что несовершеннолетнему мотоцикл купил отец. При этом ни он, ни его сын не имеют прав категории А. На учёт в ГИБДД владельцы байк не поставили, результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент аварии подросток был трезв.

"В отношении водителя возбудили административные производства за езду без прав, управление незарегистрированным транспортом, неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности. Также решается вопрос о возбуждении производства в отношении отца за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — сообщили в ГИБДД.