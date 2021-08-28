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Путин принёс соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на военном складе

В результате ЧП погибло 13 человек, трое пропали без вести, а около сотни получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

28 августа, 12:41
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва на складах в Жамбылской области страны.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме российского лидера на сайте Кремля.

Власти Казахстана объявили 29 августа днём траура по погибшим при взрывах боеприпасов

Власти Казахстана объявили 29 августа днём траура по погибшим при взрывах боеприпасов

Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане пострадали десятки человек. Первоначально говорилось о 66 получивших травмы, затем их число выросло до 90. Погибло 13 человек, ещё трое пропали без вести. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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